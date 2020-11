Leonardo se vê renovando com Neymar, Mbappé... e contratando CR7?

Leonardo falou esta terça-feira em uma live no Facebook sobre as novidades do PSG e surpreendeu com algumas declarações nas quais estava muito confiante para o futuro.

O diretor esportivo brasileiro garantiu que o PSG está trabalhando na renovação de suas principais estrelas: “Estamos trabalhando nas renovações. Falamos diretamente com Kylian para ver o que ele quer. Esta equipe estará entre as melhores nos próximos cinco anos, pois temos jogadores jovens e outros experientes. Neymar e Mbappé estão no ' Top 3' do mundo”.

O chefe das contratações no time parisiense aproveitou a conversa para criticar os times espanhóis pela forma como trabalham: "Os clubes espanhóis têm muita política. Falam, prometem, mas... ".

Surpreendentemente, Leonardo confirmou um Tuchel cuja posição havia sido questionada devido aos fracos resultados: "Nunca pensamos em trocar Tuchel. Tem gente que fala e a posição de Tuchel é invejada, mas o clube nunca colocou outro nome na mesa para treinador. Na verdade, pensamos o contrário".

Por fim, Leonardo não desistiu da contratação de Cristiano Ronaldo, embora ache difícil. “Em quantas equipes pode jogar um jogador como ele? Cinco clubes? O PSG está nessa lista e todos falam do PSG, mas estes tipos de contratações são momentos, oportunidades... nunca se sabe,” concluiu o diretor de esportes.