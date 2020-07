Leroy Sané acerta com o Bayern, para decepção de Guardiola

Apenas detalhes separam o ponta Leroy Sané, do Manchester City, do anúncio oficial como reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada, segundo pôde confirmar o portal Goal. Os valores envolvidos podem chegar até a 60 milhões de euros (cerca de R$ 367,8 mi).

Os atuais octacampeões da Bundesliga pagaram um valor inicial de €49 milhões, com outros € 11 milh4oes em variáveis. O Manchester City ainda conseguiu ficar com 10% de uma venda futura. O atacante de 24 anos é esperado em Munique nas próximas horas para sacramentar o negócio, mas ainda deverá entrar em campo pelos Citizens nesta atual temporada – o clube inglês ainda tem jogos da Premier League para disputar e luta por títulos de FA Cup e Champions League.

Um dos jogadores mais importantes do Manchester City nas últimas três temporadas, Sané estava em seu último ano de contrato com os ingleses e não quis renovar o vínculo. A mudança de volta para a Alemanha era esperada já no início desta campanha, mas não se materializou por causa de uma grave lesão sofrida em agosto de 2019. E foi exatamente por causa desta situação que o alemão praticamente não participou desta temporada dos Citizens.

Peça importante de uma posição importante para Guardiola, o treinador catalão não escondeu a decepção pela escolha de Sané: “Eu fico muito desapontado”, disse em entrevista recente. “Quando fizemos a nossa oferta é porque queríamos ele. Ele possui uma qualidade especial que é difícil de se encontrar”.

“Nós tentamos antes da lesão e da cirurgia, e depois disso ele rejeitou esta oferta. Ele tem outros desejos e eu entendo, mas nós queremos jogadores que estejam comprometidos para atingir os nossos objetivos (...) Eu adoro ele, muito. Ele é incrível, não tenho nada contra ele. Ele só quer uma aventura diferente”.

Revelado nas categorias de base do Schalke 04, Sané chega ao Bayern como segunda contratação mais cara na história do clube bávaro – atrás apenas do zagueiro Lucas Hernández, que teve custo de € 80 milhões.