Lesão acaba com a temporada de Grimaldo

O lateral-esquerdo do Benfica teve uma "lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo", conforme confirmou o clube após a realização de exames. O problema teve origem no choque com Cervi e Emmanuel Hackman em um lance forte na partida contra o Portimão.

Em função da lesão, não exigirá cirurgia, Grimaldo não poderá retornar a campo na atual temporada. Ele não poderá disputar os oito últimos jogos da competição e ainda será desfalque na final da Taça de Portugal.

É uma péssima notícia para o time português, em que, desde setembro de 2017, o atleta vinha com uma sequência de 88 jogos seguidos como titular no campeonato nacional.

É a segunda lesão grave do jogador espanhol de 24 anos, que foi operado em 2017 devido a uma pubalgia. Por isso, ele ficou afastado por cinco meses.

Grimaldo chegou ao Benfica na temporada 2015-2016 após atuar no time B do Barcelona. Desde então, ele já disputou 158 partidas com o time português.

O contrato do lateral vai até 2023, vínculo valorizado que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.