Lesão de Alisson, nova chance para Adrián

A lesão de Alisson dá uma nova oportunidade para Adrián no Liverpool. EFE/ Peter Powell

O goleiro Adrián San Miguel passou de treinar sozinho a atuar no Anfield com os campeões da Champions League. Foi o herói da Supercopa e também teve dias complicados. A lesão de Alisson dá uma nova oportunidade para o espanhol do Liverpool demonstrar seu valor.