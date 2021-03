Lesão de Hazard não diz respeito só ao Real Madrid, mas ao futuro de sua carreira

Segundo noticiado pelo jornal Marca e confirmado pela Goal, há uma grande possibilidade de Eden Hazard passar por uma cirurgia no tornozelo. A informação chega poucas horas depois do belga sofrer mais uma lesão muscular em sua frustrada passagem pelo Real Madrid.

A hipótese de que a placa colocada em seu tornozelo, em 2017, seja a causa de seus recentes problemas está sendo cada vez mais aceita, conforme fontes próximas ao jogador explicaram à Goal.

A tese gira em torno do fato de que, desde o procedimento, o belga enfrenta constantes dores no local, que não melhoram e abalam a confiança do atleta, minando seu psicológico. Sem o apoio que precisa no solo, especialmente em seu estilo de jogo, Hazard não recuperou sua confiança e muito menos seu nível de atuação. No entanto, a decisão final ainda não foi tomada, e os próximos dias serão fundamentais para isso.

O atleta deve viajar para Dallas para ser avaliado nos próximos dias pelo médico Eugene Curry. Seu pai, Thierry, e o chefe do departamento médico do Real Madrid, Niko Mihic, estão acompanhando o caso e devem dar a última palavra.

De olho na situação de um de seus principais jogadores, a seleção da Bélgica também é favorável à cirurgia de Hazard, desde que ela seja feita o quanto antes, para que ele possa estar saudável para a disputa da Eurocopa, no mês de junho.

Kris Van Crombrugge, que foi médico da seleção belga durante muitos anos e ainda pode ir à Eurocopa com a equipe, e que conhece Hazard como poucos, deu sua opinião a respeito.

“A operação pode ser uma boa opção para devolver a flexibilidade a seu tornozelo. Mas, sem querer me meter, aconselho que seja o mais rápido possível para não prejudicar o seu sonho: disputar o Europeu”, disse à VTm.

Enquanto isso, o Real não trabalha com um prazo definido para seu retorno em caso de cirurgia, procedimento que realmente poderia atrapalhar sua participação na Eurocopa, uma das grandes ambições da 'geração de ouro' da Bélgica, que tem Hazard e De Bruyne como seus grandes craques.

Contudo, o pensamento do clube no momento é fazer o possível para recuperar a saúde e a carreira de seu atleta, que há duas temporadas está amplamente comprometida por uma longa sequência de lesões.