Lesão de Neymar na Liga dos Campeões preocupa PSG e seleção brasileira

Neymar virou problema para PSG e, talvez, para a seleção brasileira. Nesta quarta-feira, o camisa 10 sentiu uma lesão durante o jogo entre o time francês e o Istanbul Basaksehir, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e precisou deixar o campo.

O problema de Neymar foi na coxa esquerda. Depois de sentir incômodo na região, ele foi para a lateral do campo e recebeu atendimento médico. O atacante chegou a sentar no gramado para ser atendido.

Neymar ainda tentou voltar para a partida, mas logo sinalizou para o banco de reservas que precisava ser substituído. Assim, aos 26min de jogo, ele deu lugar a Pablo Sarabia.

Além de preocupar o PSG, Neymar agora é dor de cabeça também para a seleção brasileira. Afinal, ele foi convocado por Tite para as próximas duas rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Os próximos compromissos do Brasil são contra Venezuela, dia 13 de novembro, em São Paulo, e Uruguai, dia 17 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu. Assim, se os exames acusarem mesmo uma lesão muscular leve é pequena a chance de Neymar servir o time do técnico Tite.