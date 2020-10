Lesionado, Courtois volta a Madri sem jogar com a Bélgica

O goleiro belga Thibaut Courtois voltará a Madri após ter sido declarado inapto pelos serviços médicos da Seleção Belga, que esta noite enfrenta um amistoso contra a Costa do Marfim.

"Thibaut Courtois vai deixar a concentração após o exame médico. Ele não está apto para jogar", disse a Federação Belga em sua conta no Twitter, que não ofereceu mais detalhes sobre sua situação.

O goleiro do Real Madrid, titular da Seleção comandada por Roberto Martínez, também tinha planejado estar no confronto com a Inglaterra (11 de outubro) e a Islândia (15 de outubro) pela Liga das Nações.

Embora não tenham dado mais informações sobre seu estado, o portal 'Marca' assegura que foi algum desconforto no músculo psoas que o afastou dos confrontos internacionais.

O goleiro começou a temporada muito bem na liderança e tem sido decisivo para várias vitórias do atual campeão da LaLiga.