Lesionado, Gabigol vira dúvida para a Libertadores

Vindo de vexame na derrota por 5 a 0 contra o Independiente del Valle, o Flamengo pode ter um grande desfalque para a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Gabigol teve uma lesão confirmada neste domingo e pode não estar presente na partida contra o Barcelona, marcada para a próxima terça-feira.

“Com dores na parte anterior da coxa direita, o atleta Gabriel Barbosa realizou exame, que constatou uma lesão no local. Segue com a delegação em Guayaquil, onde realiza tratamento”, publicou o clube no Twitter.

Aos 24 anos, Gabigol já soma 59 gols em 83 partidas disputadas desde que chegou ao Flamengo. Nesta temporada, o atacante já marcou 16 vezes em 26 jogos.