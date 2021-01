Lesionado, Geromel perderá a final da Copa do Brasil

O Grêmio não poderá contar com Geromel para a final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras. O Tricolor confirmou que o capitão do time precisará de até oito semanas de recuperação.

O clube gaúcho comunicou nesta segunda-feira que o jogador sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e está sob os cuidados do Departamento Médico, ficando de fora das atividades no campo por um período de seis a oito semanas.

O zagueiro teve de ser substituído por Rodrigues antes do intervalo do Gre-Nal. Após saltar, o atleta caiu mal, sentiu o tornozelo esquerdo e não teve condições de permanecer em campo.

O jogo decisivo diante do Palmeiras ainda não tem data 100% confirmada, pois depende se o time paulista participará do Mundial de Clubes. Se não vencer a Libertadores, a final nacional será em 11 e 17 de fevereiro. Caso contrário, será marcada para 28 de fevereiro e 7 de março.