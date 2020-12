Lesionado, Hazard segue em seu pesadelo particular no Real Madrid

O sonho de jogar pelo Real Madrid tem sido, na verdade, um grande pesadelo para Eden Hazard. A cada vez que o belga começa a dar demonstrações de que pode, enfim, adquirir um bom ritmo de jogo, algum problema físico costuma aparecer para lhe tirar de ação. O mais novo golpe foi uma lesão muscular na coxa direita, diagnosticada após a derrota por 2 a 1 contra o Alavés, que pode tirar o camisa 7 dos jogos marcados para o final de 2020.

Como o tempo de recuperação estimado é de um mês fora dos gramados, Hazard será desfalque em duelos importantes para os merengues: não entra em campo contra o Shakhtar Donetsk, em jogo que pode garantir a classificação madridista para as oitavas de final da Champions League nesta terça (01), e deve ficar de fora de outros cinco compromissos – como outro encontro da competição europeia, diante do Borussia Monchengladbach, além de quatro partidas de La Liga, incluindo o clássico contra o Atlético de Madrid.

Hazard chegou ao Real Madrid para a temporada 2019-20, depois de sete anos jogando em alto nível pelo Chelsea. Além de sua grande capacidade técnica, o valor de 115 milhões de euros gastos, além do fato de ter herdado o número 7 imortalizado anos antes por Cristiano Ronaldo, criaram grandes expectativas sobre sua passagem. Até o momento, contudo, Eden tem mais lesões (esta foi a sua 9ª) do que participação direta em gols – foram três tentos e quatro assistências em 28 participações oficiais.

É uma realidade completamente nova para Hazard, que no Chelsea sofreu pouquíssimas lesões. Apenas nesta campanha 2020-21, esta foi a terceira vez que o belga virou desfalque para Zidane em decorrência de problemas físicos. Isso sem contar o período afastado por causa do diagnóstico positivo de Covid-19.

O duelo contra o Alavés era o terceiro do camisa 7 desde seu retorno após se recuperar do quadro de Covid, e Hazard vinha dando boas respostas: um bom jogo diante do Villarreal e o gol marcado no triunfo sobre a Inter de Milão começavam a animar... mas o novo problema físico obrigou Zidane a substituí-lo ainda no primeiro tempo contra o Alavés.

Insegurança psicológica vira polêmica

Ao comentar mais uma lesão sofrida por Hazard, o chefe do departamento médico da seleção belga, Kris Van Crombrugge, indicou que os constantes problemas físicos sofridos pelo meia-atacante podem ser, também, de ordem psicológica.

“Eden quer tirar o melhor de seu corpo para todos, e agora mesmo acredito que esteja acima de seu limite, o que pede muito de seu corpo para oferecer este rendimento superior”, disse o médico em declarações vinculadas pelo Marca. “As pessoas têm grandes expectativas com ele no Madrid, e o Eden, externamente, trata isso de maneira lúdica e espontânea, mas cada pessoa, inclusive ele, está sujeita a certo estresse. Este estresse mental pode ser refletido nos músculos, e agora mesmo eu acredito que a tensão muscular esteja um pouco mais alta agora, o que faz com que Hazard seja, agora, um jogador mais propenso a lesões”.

Zidane, contudo, garante que Hazard segue com a parte mental fortalecida: “O psicológico? Não, ele é muito forte. Hazard está triste, mas todos os times estão sofrendo com lesões. Ele está forte, não tenho dúvidas sobre o Hazard e o jogador que ele é”, disse o técnico francês.

A capacidade técnica de Hazard está acima de qualquer dúvida, mas seja qual for o motivo para tantas lesões, ele ainda não conseguiu mostrar ao que veio vestindo a camisa merengue.