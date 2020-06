Lesionado, Jovic faz churrasco com Maksimovic e Saponjic

Luka Jovic não estava sozinho a fazer um churrasco neste fim de semana. Depois de revelar as polêmicas imagens do jogador do Real Madrid aproveitando o fim de semana com uma tala no pé lesionado, o 'Deportes Cuatro' revelou imagens que colocam lenha na fogueira.

Junto com o atacante sérvio, que violou o confinamento e se lesionou, o jogador do Getafe, Maksimovic e o jogador do Atlético de Madrid, Saponjic apareceram na piscina, como o próprio parceiro de Jovic mostrou nas redes sociais.

Mas foi o meio mencionado acima que notou que as outras duas pessoas que acompanharam Jovic foram os jogadores Maksimovic e Saponjic, que podem ter sérios problemas, pois treinam diariamente com suas equipes e violaram o protocolo de segurança.

Os três jogadores sérvios aproveitaram o final de semana com seus respectivos casais em Madri. O único que tem uma desculpa é Jovic, que se lesionou e não estava junto com seus companheiros de equipe por várias semanas.

Precisamente sobre a controvérsia de Jovic, Javier Tebas falou neste domingo à noite, quando passou pelos microfones da 'Movistar TV' e minimizou o assunto, já que o jogador dp Reañ não está tendo contato com seus companheiros de equipe.

"Conversei com o Real Madrid, vale lembrar que Jovic não compartilha locais de treinamento com o resto de seus companheiros de equipe, mas o garoto explicou que estava com as pessoas com quem mora em casa. Não era uma multidão como no caso do outro dia do Sevilla", explicou.