Lesionado, Lenglet é o novo problema da defesa do Barcelona

O Barcelona vencia o Osasuna por 3 a 0 quando Clément Lenglet virou motivo de preocupação para os médicos do clube catalão.

Aos 67 minutos, o zagueiro francês precisou de ajuda para sair de campo e não teve condições de retornar ao gramado devido a um problema de tornozelo, que torceu após uma dividida.

Aleñá foi colocado por Ronald Koeman no lugar de Lenglet, que se une aos demais problemas no setor defensivo do treinador. Piqué, Sergi Roberto e Araujo já eram desfalques do Barcelona.

Ainda não há um diagnóstico oficial sobre a lesão nem uma previsão de tempo necessário para recuperação, mas a imagem do lance e a reação do atleta já fazem a torcida 'culé' lamentar mais um desfalque na zaga.