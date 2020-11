Lesionado? Mbappé voltou... com dois gols no 1º tempo!

Mbappé voltou à competição em grande estilo. Tuchel aplaudiu a recuperação do atacante francês e de Neymar, pois a enfermaria do PSG ainda está cheia.

O jovem atacante francês sofreu uma dor na coxa no jogo contra o Nantes e teve de ficar alguns dias fora de serviço, mas regressou como ele próprio sabe.

Aos 25 minutos, ele já abriu o placar com um gol de vídeo-game. O francês recebeu a bola e soltou um chute cruzado para vencer Mannone.

O segundo foi de pênalti por falta de Fofana em Kurzawa, que o árbitro viu e não hesitou em apitar. Mbappé colocou o segundo gol no placar com um chute seco e à esquerda do goleiro.

O terceiro veio, mas não foi para o placar. Bola enfiada para Mbappé, que chutou da área com um golpe sutil por cima do goleiro, mas houve impedimento.