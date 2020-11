Lesionado, Pedrinho é cortado da seleção olímpica

Pedrinho será uma baixa importante para os próximos compromissos da Seleção Olímpica. O atacante do Benfica acabou sendo cortado após ter uma lesão confirmada.

Com uma fratura do cuboide no pé esquerdo o ex-Corinthians não disputará as partidas contra Arábia Saudita e Egito nos dias 13 e 16 de novembro, respectivamente.

Confira a lista de convocados da Seleção Olímpica!

O treinador da equipe, André Jardine convocou Mauro Júnior, do PSV Eindhoven, da Holanda, como substituto.