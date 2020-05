Lesões devem aumentar 25% na Premier League

Os jogadores da Premier League sofrerão 25% mais com problemas físicos quando a liga voltar, de acordo com a projeção feita em um estudo publicado pela empresa de inteligência artificial 'Zone7'.

Esta empresa, especializada em prever o risco de lesões, trabalha com 35 jogadores profissionais em todo o mundo. O estudo mostra que jogar oito jogos em um período de 30 dias aumenta as lesões em 25% em comparação com o mesmo período tendo a metade dos jogos.

Em uma temporada normal, apenas 4% dos jogadores de futebol precisam enfrentar tantos jogos em um período tão curto de tempo, mas isso pode mudar com o retorno do Premier no próximo mês.

A competição inglesa espera retornar em meados de junho e terminar no final de julho, um período no qual 92 partidas teriam que ser disputadas.

Uma equipe como o Manchester City, caso a liga seja retomada em 20 de junho, poderá disputar 13 jogos em 49 dias. Essa conta varia com base na participação na Liga dos Campeões.

Os treinadores pediram à liga uma pré-temporada de pelo menos quatro semanas, a fim de preparar fisicamente seus jogadores. De acordo com 'Zona7', quando a preparação é menor que esse período, normalmente devido a um torneio internacional ou à disputa das rodadas anteriores de uma competição européia, as equipes têm um risco 75% maior de lesão no primeiro semestre da temporada.

Flaminia Ronca, que trabalha com jogadores da Premier League para medir os riscos de retornar ao trabalho, afirma que os jogadores de futebol podem ter perdido "até 15% de sua forma física" e agora precisam recuperá-lo em um período muito curto de tempo.