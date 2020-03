"Levei três ou quatro dias para começar retomar as energias"

O técnico do Arsenal falou pela primeira vez, a 'La Sexta', sobre como foi enfrentar o coronavírus: "Me sinto bem, recuperado. Levei três ou quatro dias para começar a retomar as energias e deixar os sintomas para trás".

O positivo veio depois de jogar contra o Olympiacos: "Eles me disseram que o presidente do Olympiacos havia testado positivo. Eu disse a eles que não estava me sentindo bem e tínhamos ainda um jogo contra o Manchester City".

"Fiz o teste na quarta-feira e fui diagnosticado na sexta-feira", disse o técnico do Arsenal. Com isso, a partida contra a equipe de Guardiola foi adiada antes da suspensão da Premier League.

Lorena Bernal, parceira de Arteta, também falou sobre como a experiência com o Covid-19: "No começo, você não acredita, mas quando vê de perto, começa a perceber que é uma situação única. Eles testaram muito rapidamente".