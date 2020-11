Leverkusen não quis negociar Diaby com o United, que pagaria 50 milhões

Moussa Diaby poderia ter mudado de clube na última janela de transferências. Se dependesse do Manchester United, ele estaria atuando na Premier League.

Segundo informação divulgada por 'Bild', o time inglês havia preparado 50 milhões de euros em uma proposta de transferência, mas não esteve nem perto de conseguir buscá-lo.

O jornal alemão afirma que o Bayer Leverskusen, ao receber a primeira mensagem dos britânicos, deixou claro que não negociaria o atacante francês.

ProFootballDB, laboratório de dados de BeSoccer, aponta que o valor de mercado de Diaby é de 57,1 milhões de euros, mas o preço oferecido não seria o único motivo para a recusa da diretoria alemã.

O extremo é também uma das esperanças nos planos do Leverkusen. Com apenas 21 anos, ele já conquistou seu espaço entre os titulares e, na temporada passada, superou seus melhores números de gols, assistências e participações.

Após uma campanha com 39 jogos disputados, 27 titularidades, oito gols e oito assistências, o jogador revelado pelo Paris Saint-Germain começa seu segundo ano no clube da Bundesliga, com o qual tem contrato válido até 2024.