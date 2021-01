Levy abre o caminho para a saída de Dele Alli

Mauricio Pochettino já parece bem adaptado em Paris. Na tentativa de impor o seu estilo de jogo, o treinador fez uma série de indicações a diretoria, e uma delas foi a contratação de Dele Alli, que foi seu homem de confiança no Tottenham.

O conjunto londrino parecia decidido a não liberar o meia, mas de acordo com informações do 'RMC Sport', isso mudou radicalmente nos últimos dias. Daniel Levy não dificultaria a sua saída.

O 'ok' do presidente do Tottenham parecia a coisa mais complicada nessa operação. Levy é conhecido no mundo do futebol por não facilitar certas operações.

Dele Alli se encontra em uma situação complicada em Londres: disputou apenas 474 minutos em toda a temporada, mas nas últimas semanas viu como essa falta de protagonismo foi sendo acentuada.