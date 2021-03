Lewandowski, a dois hat-tricks de recorde na Bundesliga

A temporada 2020/21 de Robert Lewandowski já é histórica. O atual melhor jogador do mundo está uma forma espetacular no ataque do Bayern de Munique, com 42 gols marcados em apenas 36 jogos. Só na Bundesliga, são 35 gols em 25 partidas e o polônes pode, muito em breve, quebrar um recorde histórico da competição.

Apenas um jogador conseguiu balançar as redes mais vezes do que o camisa 9 do Bayern em uma única temporada. Gerd Müller, outro ídolo do clube, conseguiu o feito em três oportunidades: 40 gols em 1971/72, 38 em 1969/70 e 36 em 1972/73.

Ou seja, Lewandowski está a dois hat-tricks de dizimar os recordes de Müller. E a missão não é nada impossível considerando as últimas exibições do polonês na Bundesliga. São dois jogos com pelo menos três gols nas última três oportunidades que o atacante entrou em campo pelo Campeonato Alemão.

Neste sábado, inclusive, o craque anotou três gols em apenas 22 minutos. Mesmo com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, quando Alphonso Davies foi expulso, Lewandowski balançou as redes do Stuttgart aos 17, 23 e 39 minutos da etapa inicial. Gnabry, ainda aos 22, também deixou sua marca na goleada por 4 a 0 do líder do campeonato.

Nos últimos 11 jogos de Lewandowski na Bundesliga, ele não balançou as redes apenas em uma oportunidade - na vitória do contra o Hertha Berlim por 1 a 0. De resto, fez um gol em sete partidas, dois gols em um confronto e dois hat-tricks.

Outro recorde está se aproximando no horizonte do polonês. Apenas 94 gols separam Lewandowski de Müller na artilharia histórica do Campeonato Alemão. Se o atacante mantiver o nível demonstrado nas últimas temporadas, em breve ele deve assumir este posto.