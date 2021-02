Lewandowski, Ansu Fati, Bayern e Livepool indicados ao Prêmio Laureus

O futebol volta a ter representantes na 22ª edição do Prêmio Laureus, o Oscar do esporte mundial. No ano passado, Messi foi o primeiro jogador de futebol a ganhar o Prêmio.

Nesse ano, o esporte 'Rei' tem seis representantes que concorrem nas categorias: Atleta masculino, Atleta feminina, Equipe do Ano, Revelação do Ano e Retorno do Ano.

Robert Lewandowski, melhor jogador do mundo, concorre com nomes como Lewis Hamilton (Automobilismo/Reino Unido), LeBron James (Basquete/EUA) e Rafael Nadal (Tênis/Espanha).

Wendie Renard, capitã do imbatível Lyon Feminino, enfrenta Naomi Osaka (Tênis/Japão), Breanna Stewart (Basquete/EUA) ou Anna van der Breggen (Ciclismo/Holanda).

Liverpool e Bayern de Munique disputam o prêmio de equipe do ano com a Mercedes, Los Angeles Lakers, Kansas City Chiefs e a Seleção argentina masculina de rúgbi

Ansu Fati, jovem talento do Barcelona, concorre com Dominic Thiem (Tênis/Áustria), Patrick Mahomes (Futebol americano/EUA), Tadej Pogacar (Ciclismo/Eslovênia), entre outros.

Na categoria 'Retorno do ano', Alex Morgan disputa o prêmio com Alex Smith (Futebol Americano/EUA), Mikaela Shiffrin (Esqui/EUA), Kento Momota (Badminton/Japão), entre outros.