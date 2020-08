Lewandowski, artilheiro de tudo: "Eu merecia a Bola de Ouro"

Robert Lewandowski foi para muitos o melhor jogador da temporada europeia. Inclusive para ele próprio. Questionado sobre quem mereceria ganhar a Bola de Ouro neste ano (o tradicional prêmio da revista France Football acabou sendo cancelado por causa da pandemia), o atacante do Bayern de Munique não teve dúvidas.

"Nós ganhamos tudo que tínhamos para vencer e eu fui o artilheiro de todas as competições. Eu acho que se um jogador conquista tanta coisa assim, ele deve vencer a Bola de Ouro", afirmou o polonês em entrevista ao site Onet, de seu país natal.

Lewandowski teve a melhor temporada da carreira. Foram impressionantes 55 gols em 47 jogos disputados. Ele de fato foi o artilheiro da Champions League (15 gols), da Copa da Alemanha (6) e da Bundesliga (34) e. Só não ficou com a Chuteira de Ouro porque Immobile, da Lazio, balançou as redes 35 vezes no Italiano.

Vale lembrar que Lewandowski não terá a chance de ficar com a Bola de Ouro, mas pode faturar pela primeira vez o The Best, prêmio de melhor do mundo da Fifa. O evento não foi cancelado, mas ainda não tem data para acontecer.

"Sabia que venceríamos o Barcelona"

Na mesma entrevista, Lewandowski revelou que o elenco do Bayern estava extremamente confiante para o duelo contra o Barcelona, pelas quartas de final da Champions. Só não imaginava que o jogo terminaria 8 a 2.

"Antes do jogo, a gente sabia que iria vencer o Barcelona. Alguns até achavam que poderia ser um 5 a 1, mas um 8 a 2 é algo completamente diferente. Estávamos muito confiantes", disse ele, acrescentando que o otimismo não era só para aquela partida, mas para toda a reta final do torneio continental.

"Antes de entrentar o Barça, Serge Gnabry e Joshua Kimmich vieram até mim. Eles não perguntaram se iríamos vencer aquele jogo, mas sim se nós iríamos vencer a Champions League. E eu respondi que sim", afirmou.

O polonês disse ainda que a goleada histórica sobre os catalães mostrou a força da equipe bávara. "Se Philippe Coutinho e Ivan Perisic entram no jogo aos 35 minutos do segundo tempo, o adversário sabe o que vai acontecer: nós não vamos parar de pressionar. Isso os deixa muito inseguros", comentou.

Futuro no Bayern

Lewandowski também foi questionado sobre o interesse do Real Madrid no meio do ano passado e disse que não pensou em deixar Munique. "Durante a fase de renovação de contrato, senti o apoio do Bayern, o que antes às vezes tenha faltado um pouco. No fim, acreditei no projeto do Bayern e fui recompensado. Somos o time a ser batido agora e estamos prontos", afirmou.



Aos 32 anos, o polonês ainda garantiu que seu contrato atual com o Bayern, que termina em 2023, não vai ser o último de sua carreira. "Quero jogar no mais alto nível depois disso. Não estou preocupado com minha saúde e forma física e espero que mentalmente ainda esteja num nível bom para vocês não se livrarem de mim tão rapidamente", concluiu.