Lewandowski, Asensio, Morata... jogadores beneficiados pela parada

1. Robert Lewandowski

Uma ruptura na borda tibial do joelho esquerdo deixou Lewandowski de fora dos gramados, justo em seu melhor momento de sua carreira. O atacante do Bayern pode estar disponível novamente no final de março.

2. Marco Asensio

A recuperação de Asensio parece estar indo melhor do que o esperado. A equipe médica espera que ele esteja pronto em abril, após superar a ruptura do ligamento cruzado anterior e o menisco externo do joelho esquerdo.

3. Sergi Roberto

Nos últimos dias, Sergi Roberto voltou à dinâmica em grupo no Barcelona. O jogador azul-graná terá tempo para jogar contra o Napoli nas oitavas da Champions após o problema no adutor direito.

4. Marco Reus

O 'crack' do Borussia Dortmund está prestes a retornar da lesão muscular que o deixou de fora há mais de quatro semanas. Seu treinador o espera de braços abertos, pois ele é uma peça fundamental para a equipe.

5. Álvaro Morata

O gol em Anfield custou muito caro a Morata. O atacante do Atlético de Madri sofreu de edema antes de jogar contra o Liverpool e, mais tarde, foi confirmado um rompimento muscular que o manterá afastado por um mês.