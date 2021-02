Lewandowski, atrás só de Messi e Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski é o atual melhor jogador do mundo, segundo o status que a eleição feita no Fifa The Best lhe conferiu. Uma honra, mas uma honra que retrata uma só temporada. Pois enquanto Messi e Cristiano Ronaldo seguirem em alto nível nos gramados é difícil não considera-los, ainda, os melhores do mundo. Tanto o argentino quanto o português protagonizaram um duopólio de uma década no futebol, quebrando recordes de forma avassaladora. E quando isso acontece, é comum que a narrativa brinque ao dizer que “eles não são deste planeta”.

Pois se Cristiano Ronaldo e Messi não são deste planeta, isso faz de Robert Lewandowski o maior artilheiro da história da Champions League considerando os meros mortais. O polonês, grande estrela neste Bayern que vem ganhando tudo e é o atual campeão europeu, fez o primeiro gol na vitória por 4 a 1 sobre a Lazio, dentro de Roma, resultado que praticamente coloca o time alemão já nas quartas de final da competição continental. Foi o 72º gol anotado pelo camisa 9 no certame, marca que o faz ultrapassar Raúl González, ídolo do Real Madrid na virada dos anos 90 para 2000.

Messi tem 119 gols, todos com a camisa do Barcelona, enquanto Cristiano Ronaldo é o maior goleador de todos os tempos da competição, somando 135 tentos divididos pelas suas passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

A sequência de Lewandowski é impressionante: nos últimos nove jogos o polonês marcou nove vezes.