Confira todos os vencedores do FIFA The Best 2020

Grande nome da caótica temporada de 2019-20, Roberto Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo de 2020 no prêmio entregue pela Fifa. O polonês do Bayern de Munique bateu Cristiano Ronaldo (da Juventus) e Lionel Messi (do Barcelona), os dois maiores ganhadores da honraria até hoje.

Campeão Alemão, da Liga dos Campeões, da Supercopa da Uefa e da Supercopa da Bundesliga entre 2019 e 2020, Lewandowski foi o grande maestro da tão vitoriosa equipe do Bayern de Munique. O polonês, na temporada, foi autor de 55 gols em 47 disputados pelo clube - uma média de 1,2 gol por jogo.

Esta foi a primeira vez que Lewandowski ganhou o prêmio, tanto no formato entregue pela Fifa quanto no entregue pela France Football. Ele, agora, entra para uma lista seleta, repleta de craques e grandes nomes da história do futebol e fez de forma quase unânime. O polonês era o grande favorito à honraria depois da excelente temporada que teve.

Outros prêmios entregues na cerimônia

Prêmio Puskas (gol mais bonito): Son Heung-min (Tottenham)

Son Heung-min (Tottenham) Melhor treinador: Jürgen Klopp (Liverpool)

Jürgen Klopp (Liverpool) Fifa Fan Awards: Marivaldo Francisco da Silva (torcedor do Sport que anda mais de 60km para ir aos jogos do time)

Marivaldo Francisco da Silva (torcedor do Sport que anda mais de 60km para ir aos jogos do time) Melhor goleira: Sarah Bouhaddi (PSG)

Sarah Bouhaddi (PSG) FIFA Fair Play: Mattia Agnese (que salvou a vida de um adversário dentro de campo)

Mattia Agnese (que salvou a vida de um adversário dentro de campo) Seleção FIFPro de futebol feminino: Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Verônica Boquete, Megan Rapinoe, Harder, Miedema e Tobin Heath.

Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Verônica Boquete, Megan Rapinoe, Harder, Miedema e Tobin Heath. Melhor goleiro: Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Manuel Neuer (Bayern de Munique) Melhor treinadora(a) de equipe feminina: Sarina Wiegman (seleção dos Países Baixos)

Sarina Wiegman (seleção dos Países Baixos) Seleção FIFPro de futebol masculino: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Melhor jogadora: Lucy Bronze (Manchester City)

Bola de Ouro, The Best... entenda os prêmios!

O FIFA The Best foi criado em 2016, depois que a entidade parou de definir o melhor do mundo em parceria com a revista France Football, idealizadora da tradicional Bola de Ouro. Entre 2010 e 2015, a “Bola de Ouro FIFA” simbolizou o auge do duopólio entre Messi (vencedor quatro vezes) e Cristiano Ronaldo (que ficou com o prêmio, neste formato específico, em duas ocasiões).

Antes de criar o The Best, a FIFA entregou o seu prêmio de melhor jogador do mundo entre 1991 e 2009. A entrega rivalizava com a Bola de Ouro da France Football, entregue pela primeira vez em 1956 e que até 1995 era restrita a europeus, sendo que até 2006 considerava apenas atletas restritos ao território europeu.

Maiores campeões no The Best

No novo formato, desde a nova versão do prêmio entregue pela Fifa, Cristiano Ronaldo é o grande vencedor, conquistando as honrarias de 2016 e 2017. Luka Modric, do Real Madrid, em 2018, foi o escolhido. Mesmo após a surpreendente campanha de sua seleção na Copa do Mundo daquele ano, a eleição do croata foi questionada por muitos.

Lionel Messi, em 2019, entrou para a seleta lista, superando o próprio Ronaldo e o favorito Virgil Van Dijk. E, agora, Lewandowski chega para ser o quarto nome vencedor deste formato do prêmio.

Cerimônia virtual

Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, neste ano a grande festa promovida pela Fifa para a entrega do prêmio não acontece presencialmente. Ao invés do encontro na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, apenas os apresentadores estiveram no prédio, enquanto todo o público - cheio de estrelas - estavam presentes em um telão.