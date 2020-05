Lewandowski, como Haaland, também voltou marcando

A luta pela artilharia da Bundesliga seria dura se Erling Haaland tivesse chegado no começo da temporada. Mesmo assim, seria difícil enfrentar Lewandowski.

Se o norueguês foi o autor do primeiro gol no recomeço da competição, o polonês comemorou o retorno da mesma maneira.

O atacante do Bayern de Munique abriu o placar contra o Union Belrin ao cobrar um pênalti cometido por Subotic em Goretzka. Com muito sangue frio, Lewandowski bateu sem dar chance para o goleiro do Union Berlin.

Foi o 26º gol do centroavante na atual edição da Bundesliga e 40º em 34 jogos disputados na temporada.