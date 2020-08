Lewandowski em romance com a taça da Champions League

O grande campeão da Liga dos Campeões de 2020 é o Bayern de Munique, time que apresentou o melhor futebol da temporada. Mas apesar de o coletivo ter se destacado incrivelmente sob o comando de Hansi Flick, se existe um jogador responsável pela grande conquista, esse alguém é o artilheiro Robert Lewandowski. Então, nada mais justo do que o atacante viver uma noite ‘romântica’ com a taça da Champions neste domingo.

Após a entrega do troféu e da comemoração entre os jogadores do Bayern de Munique, o polonês, grande craque do time e favorito para levar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada, levou a orelhuda para o hotel para poder desfrutar de sua companhia.

Então, depois de passar a noite com o taça de clubes mais desejada do mundo, Lewandowski publicou em suas redes sociais uma foto ainda na cama com o troféu da Liga dos Campeões, conquistado pela sexta vez pelo clube bávaro, com a legenda "Acordei assim".

O título veio após vitória por 1 a 0 sobre o PSG de Neymar e Mbappé. Ao contrário do que se esperava, o gol não foi do centroavante polonês, mas sim de Kingsley Coman, jogador revelado nas categorias de base do Paris.

Mesmo sem balançar as redes na final - chegou perto, mas mandou a bola na trave -, o polonês não tem do que reclamar da temporada 2019/20. O atacante viveu sem sombra de dúvidas o melhor ano de sua carreira, marcando mais gols do que jogos. Foram 55 tentos em 47 aparições em todas as competições.

Na Liga dos Campeões, ele foi o artilheiro isolado. Marcou 15 vezes, contra 10 de Erling Haaland e 9 de Serge Gnabry. Além disso, ele também foi o principal garçom da UCL, ao lado de Angel Di Maria, com seis passes decisivos para gol.

Já o Bayern de Munique, além de levar o título, foi responsável pelo ataque mais poderoso do torneio. Em apenas dez partidas disputadas, o clube bávaro marcou incríveis 43 gols e chutou 242 vezes, acertando o gol adversário em 101 delas.

Com 25 marcados, o segundo melhor ataque foi o do PSG. O segundo clube que mais finalizou foi o RB Leipzig, 155, e o segundo que mais acertou o gol adversário foi o Manchester City, 65.