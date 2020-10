Lewandowski, em busca de uma marca que Cristiano não conseguiu

Lewandowski está a um gol de fazer história - novamente. Se balançar a rede contra o Atlético de Madrid, será o primeiro jogador da história a marcar em dez jogos seguidos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele passaria na frente de Cristiano Ronaldo, que ficou muito perto de conseguir tal feito.

O português, quando jogou pelo Real Madrid, deixou a sua marca em nove partidas em 2014 após o 0-3 que os merengues sofreram em Anfield. O polonês marcou gol pela última vez em 26 de novembro de 2019, durante a visita do Bayern ao Estrela Vermelha (a partida terminou em 0-6).

Mais tarde, continuou a ser vital na fase final da principal competição europeia, embora tenha perdido um pouco o faro goleador. Isso não significa que ele jogou mal, mas que mudou para um estilo mais generoso no qual, embora tivesse feito alguns erros impróprios, ele continuou a ser vital no esquema do Flick.

Mas Lewandowski está apto para fazer história? Claro que sim. Na última partida em que participou, que foi pela Bundesliga contra o Arminia Bielefield, fez um doblete e deu assistência. Se o deles marcar contra o de Cholo, há muitas opções de que será ele.

Usando dados do ProFootballDB, o laboratório de dados do BeSoccer, é assim que funciona a caça aos registros:

(Nome / data em que a sequência terminou (a de Robert ainda está ativa) / partidas consecutivas marcando gol)

Cristiano Ronaldo / 22-10-2014 / nove.

Lewandowski / 26-11-2019 / nine.

Messi / 09-12-2017 / oito.

Weah / 16/10/1996 / sete.

Van Nistelrooy / 02-25-2003 / sete