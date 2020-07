Lewandowski está confiante de que ganhará a 'Champions'

O atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, acredita firmemente nas chances do clube bávaro de conquistar o título da nesta temporada, dizendo que tem "uma grande oportunidade" de reinar no continente europeu.

"Eu posso ver claramente a grande oportunidade que temos de ganhar a 'Orelhuda' nesta temporada! Estamos em boa forma e há uma boa química na equipe", disse o atacante de 31 anos, falando à revista Sport Bild.

Antes, o polonês explicou que a equipe quer vencer a Copa da Alemanha neste sábado contra o Bayer Leverkusen, o que significaria levar o doblete nacional. Caso os bávaros também vencessem a Liga dos Campeões, seria a segunda tríplice coroa obtida pelo clube após o de 2013.

A partir de domingo, o técnico do Bayern, Hansi Flick, enviará seus jogadores de férias por duas semanas antes do início dos preparativos para o jogo de volta das oitavas contra o Chelsea, marcada para os dias 7 e 8 de agosto. Posteriormente, as quartas-de-final começarão em 12 de agosto em Portugal.

Apesar da pausa, o cinco vezes artilheiro na Bundesliga encara a Champions League com bons sentimentos. "É claro que isso é incomum antes desses jogos importantes. Mas já tivemos alguma experiência com a preparação, pois conseguimos dominar após o reinício (da Bundesliga)", afirmou.

"Em uma ou duas partidas de teste, vamos nos aquecer para a Liga dos Campeões. Além disso, não é ruim termos uma partida de volta contra o Chelsea para recuperar as sensações", disse ele, depois que o Bayern dominou a equipe inglesa na partida de ida disputada em Londres (0-3).