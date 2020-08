Lewandowski e Marcelo voltam a se enfrentar após dez anos

A disputa da semifinal da Champions League entre Bayern de Munique colocará Robert Lewandowski e o Marcelo frente a frente após quase onze anos de um jogo pelo Campeonato Polonês de 2009.

Na época, o zagueiro brasileiro vivia sua segunda temporada no Wisla Krakow e o atacante também chegava à sua segunda campanha, mas atuando com a camisa do Lech Poznan.

O polonês de 21 anos acabou a temporada com 21 gols, sendo um deles o gol da vitória por 1 a 0 diante de Marcelo. Na campanha anterior, havia balançado a rede 18 vezes.

Após esse contronto, o brasileiro seguiu sua carreira passando por PSV, Hannover e Besiktas antes de assinar com o Lyon em 2017. A história de Lewandowski seguiu para uma longa e bem-sucedida história na Alemanha.

Nesta quarta-feira, os caminhos se reencontram em uma ocasião mais do que especial. Um chega sendo artilheiro e a principal arma do time que considerado favorito. O outro terá a missão de parar o goleador para surpreender mais uma vez após eliminar o Manchester City, outro dos principais candidatos ao título.

Relembre no vídeo como foi o duelo entre Lewandowski e o Marcelo no Campeonato Polonês de 2009/10. O atacante polonês levou vantagem sobre o zagueiro naquela oportunidade, marcando o único gol da vitória em 18 de outubro de 2009.