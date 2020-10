Lewandowski marca os quatro da vitória sobre o Herta Berlim

Lewandowski segue como na temporada passada, balançando sem piedade as redes adversárias. Neste domingo, foi a vez do Hertha Berlin ser a vítima do artilheiro do Bayern de Munique.

O polonês fez os quatro gols da vitória por 4 a 3 sobre os visitantes, mas não foi tão fácil e a bola demorou 40 minutos para entrar pela primeira vez. Em um lance de insistência do goleador, ele abriu o placar após receber cruzamento e cabecear exigindo defesa de Schwolow, que deu rebote para Lewandowski receber novo passe e finalmente marcar.

Logo depois do intervalo, o artilheiro aumentou a vantagem, mas viu Córdoba e Matheus Cunha empatarem. O brilho do polonês voltou com mais dois gols no fim do jogo. O terceiro veio aos 85 minutos, pouco antes de Ngankam igualar novamente o placar.

Com um pênalti no último suspiro, Robert Lewandowski garantiu a vitória do gigante da Baviera e fez sua primeira grande vítima na temporada 2020-21.