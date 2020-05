Lewandowski não falha: 27 gols em 27 rodadas

O jogo entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt teve uma chuva de gols. No primeiro tempo, Leon Goretzka e Thomas Müller deram vantagem para os donos da casa.

Mais cinco gols seriam marcados na partida e, após voltar do vestiário, Lewandowski não quis esperar muito para balançar as redes adversárias.

No primeiro ataque do segundo tempo, o artilheiro recebeu cruzamento de Coman e, no meio da área, cabeceou com força para marcar seu 27° gol nesta edição da Bundesliga.

Com esse gol, o polonês iguala Ciro Immobile na classificação da Chuteira de Ouro. Ambos têm 27 gols marcados nesta temporada pela Bundesliga e pela Serie A.