Lewandowski não treina e pode ser desfalque contra o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid quer garantir de uma vez sua passagem para as oitavas da Liga dos Campeões e para isso tem pela frente um caminho que não será nada fácil.

Os de Cholo receberão primeiro o Bayern de Munique, equipe que, apesar de estar classificada e de ter nada em jogo, já fez um 4 a 0 na equipe na Alemanha no dia 21/10.

O campeão europeu, com isso, poderia dar descanso aos seus melhores homens, o que pode ser uma ajuda inesperada ao Atlético.

Para começar, Robert Lewandowski nem treinou na última sessão antes da viagem a Madri e aponta para ser desfalque no confronto. Titulares como Goretzka ou mesmo Neuer também poderiam descansar.

Parece que serão, em vez disso, Javi Martínez e Boateng, que, apesar do desconforto, completaram o treino sem dificuldade.

O foco será colocado em Lucas Hernández, que parece que estará com o Bayern no que era sua casa. Algum desconforto físico contra o Estugarda colocou a sua empreitada em dúvida, mas, de acordo com o 'AS', ele não vai perder a partida.