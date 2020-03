Lewandowski no Real Madrid? CR7 e Sergio Ramos tentaram levar o atacante

Já faz um tempo que Robert Lewandowski é um dos maiores atacantes do futebol mundial. O polonês fez sucesso no Borussia Dortmund e, desde 2015, é o grande homem-gol do Bayern de Munique. Mas dois dos maiores nomes da história do Real Madrid já tentaram levá-lo ao Santiago Bernabéu.

Em entrevista ao jornal Sport, Lewandowski revelou que Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo o chamaram para o Real Madrid. O zagueiro espanhol segue como capitão merengue, enquanto o astro português deixou a capital espanhola na temporada passada para vestir a camisa da Juventus.

Contudo, tanto naquela época quanto hoje Lewandowski se diz feliz e realizado vestindo a camisa do gigante bávaro.

“Sim (CR7 e Sergio Ramos o chamaram). Você pode ir à Liga Espanhola ou a qualquer outro país. É um grande clube, mas para mim não é a coisa mais importante. Onde estou, consegui atingir meu nível máximo e ainda quero continuar indo bem”, disse.

“Estou em um dos melhores clubes do mundo, sei que posso ser feliz aqui. O que temos é de um nível muito alto, da equipe à cidade esportiva. Tudo é mais fácil. jogando em um clube como este", completou.