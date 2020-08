Lewandowski é o jogador alemão da temporada

O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito o jogador alemão da temporada. Em votação realizada pela revista Kicker, o treinador bávaro Hansi Flick foi apontado como melhor comandante da temporada.

Após os elogios do Bayern de Munique ao jogador, e o próprio se colocando como principal postulante ao título de melhor jogador do mundo, Lewa agradeceu a lembrança da publicação.

"Estou muito orgulhoso disso. Ainda mais porque as expectativas sobre mim aumentam cada vez mais e tento superá-las a cada ano", opinou o artilheiro polaco, de 32 anos, que ganhou de 276 a 54, do segundo colocado, o companheiro de equipe Thomas Müller.

A Kicker parece ter esquecido Manuel Neuer, camisa 1 e goleiro da equipe campeã europeia, que teve um voto. Em termos de comparação menos que Dennis Diekmeier, do SV Sandhausen, e que Sascha Mölders, do Munique 1860, com dois cada, da segunda e terceira divisão alemãs respectivamente.

A premiação tem como jurados os membros da Associação dos Jornalistas Esportivos Alemães, no qual 526 votantes apontaram seus preferidos. Kimmich, com 49, foi o terceiro, atrás de Müller e Lewandowski.