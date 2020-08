Lewandowski: o melhor ano de sua vida, justo quando não há Bola de Ouro!

O melhor ano da vida de Robert Lewandowski encherá suas vitrines. Com a Tríplice Coroa da sua equipe e a sua, já que terminou como artilheiro das três competições. No entanto, a temporada em que varreu mitos como Messi, Cristiano ou Neymar não terá a Bola de Ouro, que foi cancelada devido à situação de saúde. O The Best com certeza está esperando por Lewa. Mas se há uma temporada para ser a melhor de todas, era essa.

O atacante do Bayern foi coroado este domingo como o maior artilheiro da Liga dos Campeões com um total de 15 gols, apesar de não ter marcado na final disputada em Lisboa contra o Paris Saint-Germain e em que a equipe alemã venceu por 0-1.

Um número espetacular que, no entanto, não serviu a Lewandowski, que só não conseguiu marcar em um dos dez jogos, a final, que disputou este ano na competição, para igualar o recorde do português Cristiano Ronaldo, que marcou 17 gols na temporada 2013/14 com a camisa do Real Madrid.

Gols que permitiram ao internacional polaco, que também foi o artilheiro da Bundesliga e da Copa da Alemanha este ano, liderar por cinco gols o seu perseguidor mais imediato, o atacante norueguês do Borussia Dortmund, Erling Haaland, segundo com dez gols.

Lewandowski, que foi o quarto maior artilheiro da história da Liga dos Campeões com um total de 68 gols, quebrou o domínio do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi do Barcelona, ​​que havia dividido o título de artilheiro da competição nas últimas 12 temporadas.

Além disso, ele ficou apenas uma assistência atrás de ter feito dobleta, mas finalmente foi Ángel di María quem terminou a Liga dos Campeões como o melhor passador, com seis.

Na verdade, apenas o brasileiro Neymar, que dividiu o título com o português e o argentino na 2014/2015, conseguiu interferir na luta entre Cristiano Ronaldo, que acumulou sete títulos -2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018- e Messi, que conta com seis títulos -2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019-.

Mas nesta temporada nem Cristiano Ronaldo, que encerrou a sua participação na Liga dos Campeões com 4 gols, nem Messi, que contou com 3, conseguiram seguir o rastro de Lewandowski, que se juntou ao seu primeiro título como campeão do torneio.

Assim ficou a tabela dos artilheiros da Champions League 19-20:

- Com 15 gols: Robert Lewandowski (POL) (Bayern)

- Com 10 gols: Erling Haaland (NOR) (Borussia Dortmund e Salzburg)

- Com 9 gols: Serge Gnabry (Bayern)

- Com 6 gols: Memphis Depay (NED) (Lyon); Gabriel Jesus (BRA) e Raheem Sterling (Manchester City); Dries Mertens (BEL / Nápoles); Harry Kane (Tottenham)

- Com 5 gols: Josip Ilicic (SLO) (Atalanta); Luis Suárez (URU) (Barcelona); Lautaro Martínez (ARG) (Inter de Milão); Kylian Mbappé e Mauro Icardi (ARG) (Paris Saint-Germain); Karim Benzema (FRA) (Real Madrid); Heung-Min Son (KOR) (Tottenham)

- Com 4 gols: Quincy Promes (Ajax); Thomas Müller (Bayern); Achraf Hakimi (MAR) (Borussia Dortmund); Mislav Orsic (Dinamo Zagreb); Cristiano Ronaldo (POR) (Juventus); Marcel Sabitzer (AUT), Timo Werner e Emil Forsberg (SWE) (Leipzig); Mohamed Salah (EGY) (Liverpool); Rodrygo (BRA) (Real Madrid).

- Com 3 gols: Mario Pasalic (CRO) (Atalanta); João Félix (POR) e Álvaro Morata (Atlético Madrid); Lionel Messi (ARG) (Barcelona); Corentin Tolisso (FRA), Ivan Perisic (CRO), Philippe Coutinho (BRA) e Kingsley Coman (FRA) (Bayern); Pizzi (Benfica); Tammy Abraham (Chelsea); Ally Mbwana Samatta (TAN) (Genk); Paulo Dybala (ARG) (Juventus); Dani Olmo (ESP) (Leipzig / Dinamo Zagreb); Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool); Arkadiusz Milik (POL) (Nápoles); Youssef El Arabi (MAR) (Olympiacos); Ángel Di María (ARG) e Neymar (BRA) (Paris Saint-Germain); Hee-Chan Hwang (KOR) (Salzburg).