Lewandowski quase perfeito é destaque no TOTSSF da Bundesliga no FIFA 20

Se você joga Ultimate Team no FIFA 20, não importa as circunstâncias, sempre está procurando novos jogadores para melhorar o seu time. Com a retomada da Bundesliga, você tem mais uma chance de obter um diferencial.

Nesta sexta-feira (15), a EA Sports divulgou o Team of The Year So Far (TOTSSF) da Bundesliga 2019-20, uma seleção que contém os melhores desta edição do Campeonato Alemão até agora. E o grande destaque é, para a surpresa de ninguém, Robert Lewandowski.

Artilheiro da competição até o momento, com 25 gols em 23 jogos, o polonês é o principal jogador do Bayern de Munique, líder do campeonato. No game, esta nova versão do goleador tem um overall monstruoso de 99, sendo perfeito em vários atributos e quase perfeito em outros.

Mas o TOTSSF não fica em Lewandowski. Outros destaques também são Jadon Sancho, Mats Hummels (Borussia Dortmund) e Joshua Kimmich (Bayern de Munique), com 96 de overall, Timo Werner (RB Leipzig), com 97, e o garoto Erling Haaland (Borussia Dortmund), com 95.

Assim, quando a Bundesliga retornar, neste próximo sábado (16), e o mundo do futebol estiver ligado para assistir à competição, você pode ter qualquer um desses craques em seu time no Ultimate Team. Confira a escalação:

Em texto, veja os 18 jogadores que fazem parte do TOTSSF da Bundesliga:

Titulares:

GK: Yann Sommer - 94 OVR (Borussia Monchengladbach)

ADD: Achraf Hakimi - 91 OVR (Borussia Dortmund)

ZAG: Mats Hummels - 96 OVR (Borussia Dortmund)

ZAG: Dayot Upamecano - 93 OVR (RB Leipzig)

LE: Alphonso Davies - 92 OVR (Bayern de Munique)

VOL: Joshua Kimmich - 96 OVR (Bayern de Munique)

MC: Thomas Muller - 95 OVR (Bayern de Munique)

MEI: Marco Reus - 95 OVR (Borussia Dortmund)

ME: Filip Kostic - 94 OVR (Eintracht Frankfurt)

SA: Jadon Sancho - 96 OVR (Borussia Dortmund)

ATA: Timo Werner - 97 OVR (RB Leipzig)

ATA: Robert Lewandowski - 99 OVR (Bayern Munich)



Reservas:

GK: Lukas Hradecky - 91 OVR (Bayer Leverkusen)

ZAG: Matthias Ginter - 92 OVR (Borussia Monchengladbach)

ZAG: Martin Hinteregger - 88 OVR (Eintracht Frankfurt)

MC: Suat Serdar - 88 OVR (Schalke 04)

MEI: Kai Havertz - 94 OVR (Bayer Leverkusen)

PD: Serge Gnabry - 93 OVR (Bayern de Munique)

ATA: Erling Haaland - 95 OVR (Borussia Dortmund)

ATA: Florian Niederlechner - 89 OVR (Augsburg)