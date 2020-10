Revista inglesa elege os 10 melhores centroavantes

Em um ano de 2020 marcado pela crise do coronavírus, Robert Lewandowski brilhou com própria luz e foi artilheiro de tudo com um Bayern de Munique que tem sido uma máquina de ganhar troféus.

Infelizmente, a pandemia impediu o atacante de concorrer como o principal candidato à Bola de Ouro , mas pelo menos na Inglaterra ele terá seu reconhecimento. A respeitada revista britânica 'FourFourTwo' elaborou uma lista com os melhores centroavantes do mundo e o '9' do Bayern aparece em primeiro lugar.

"O homem que Thomas Müller apelidou de 'Lewangoalski' é técnico, hábil com os pés e com a cabeça. E é extremamente inteligente na hora de encontrar espaços ou liberá-los para seus companheiros", destacou a publicação ao justificar sua decisão.

Depois do polonês, que acumulou um total de 55 gols e nove assistências na última temporada, aparecem Harry Kane e Cristiano Ronaldo. Claro que jogadores como Messi, Mbappé ou Neymar não foram incluídos neste ranking, pois não foram considerados pela publicação como centroavantes.

Robert Lewandowski (Bayern de Munique) Harry Kane (Tottenham Hotspur) Cristiano Ronaldo (Juventus) Romelu Lukaku (Inter de Milão) Sergio Aguero (Manchester City) Erling Haaland (Borussia Dortmund) Karim Benzema (Real Madrid) Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers) Luis Suárez (Atlético de Madrid) Jamie Vardy (Leicester City)