Lewandowski: 'Sané poderia ajudar o Bayern'

A possível transferência de Leroy Sané para o Bayern de Munique ganhou um apoio de peso: Robert Lewandowski. O polonês acredita que a adição do atacante do Manchester City pode ser muito importante para o clube bávaro.

"Existe muita especulação. Só posso dizer que ele é um grande jogador com ótimas habilidades que consegue se conectar muito bem com seus companheiros de time. Não só na Premier League ou na Liga dos Campeões. Pudemos ver o que ele é capaz de fazer no Schalke 04. Certamente ele pode nos ajudar a encontrar novas soluções em nosso time", disse Lewandowski.

O alemão estava próximo de se transferir para o Bayern no início da temporada. Mas a lesão no joelho, em agosto, acabou fazendo com o que os bávaros desistissem de sua contratação naquele momento e Sané acabou ficando no time inglês.

Os rumores de uma possível transferência do atacante de 24 anos voltaram a crescer depois de rumores na Alemanha de que o time de Munique havia se acertado com Sané. Até o tempo de contrato já estaria estabelecido: seria um acordo de cinco anos.

Lewandowski também falou sobre a permanência de Hansi Flick no comando do Bayern, que ganhará o auxílio de Miroslav Klose no corpo técnico a partir da próxima temporada. "É uma grande notícia para nós. Com ele, todos estão indo para a mesma direção, cooperando e se comunicando".

"Conheço Miro [Klose]. Ele foi um ótimo jogador e sei que ele pode nos ajudar com sua experiência e habilidade", completou o polonês que voltará a entrar em campo neste domingo contra o Union Berlin.