Lewandowski supera Hamilton como o esportista europeu do ano

A agência polaca PAP realizou sua eleição anual para escolher o melhor atleta europeu e contou com votos de 25 agências de notícias do Velho Continente.

O centroavante Robert Lewandowski, artilheiro de tudo na temporada passada pelo Bayer de Munique e premiado no The Best, foi escolhido como o vencedor de 2020.

O atacante superou o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, segundo colocado. Entre os 20 primeiros colocados, o único futebolista que aparece é Cristiano Ronaldo, que ficou em 16º.

A lista dos 20 mais votados:

1. Robert Lewandowski, POL (futebol), 180 pontos

2. Lewis Hamilton, GB (Fórmula 1), 176 pontos

3. Armand Duplantis, SUE (atletismo), 169 pontos

4. Novak Djokovic, SER (tênis), 85 pontos

5. Rafael Nadal, ESP (tênis), 72 pontos

6. Primoz Roglic, ESL (ciclismo), 64 pontos

7. Tadej Pogacar, ESL (ciclismo), 52 pontos

8. Giannis Antetokounmpo, GRE (basquete), 42 pontos

9. Iga Swiatek, POL (tênis), 32 pontos

10. Therese Johaug, NOR (esqui nórdico), 28 pontos

11. Sifan Hassan, HOL (atletismo), 27 pontos

12. Joan Mir, ESP (Moto GP), 22 pontos

13. Dorothea Wierer, ITA (biatlo), 21 pontos

14. Dominic Thiem, AUT (tênis), 19 pontos

15. Anna van der Breggen, HOL (ciclismo), 19 pontos

16. Cristiano Ronaldo, POR (futebol), 17 pontos

17. Marte Olsson Roisland, NOR (biatlo), 16 pontos

18. Luca Doncic, ESL (basquete), 15 pontos

19. Federica Brignone, ITA (esqui alpino), 15 pontos

20. Johannes Tignes Boe, NOR (biatlo), 15 pontos