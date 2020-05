LFP proclamará PSG o campeão da Ligue 1

O encontro desta quinta-feira no LFP deixou uma coisa muito clara: o Paris Saint-Germain é o campeão virtual da Ligue 19-20. E é que na nomeação foi decidido que a classificação final, uma vez terminado o torneio nos escritórios, é definida por uma proporção de pontos por jogo.

Após várias deliberações sobre como terminar a tabela e, assim, definir os prêmios do título, as posições européias e a área baixa, a proposta para essa ponderação de pontos foi adiante. Com 12 pontos de vantagem em relação ao segundo (Olympique de Marseille) e com 30 faltando para serem disputados, o critério favoreceu a equipa de Tuchel.

Quanto ao restante das posições, o Marseille, como vice-campeão, ocuparia o outro lugar de acesso direto à Liga dos Campeões. O Rennes de Camavinga será o único a disputar a prévia.

Em relação à Liga Europa, o Lille já teria um lugar de direto. Os outros dois devem ser para Reims e Nice, embora este último possa mudar se for encontrada uma data para disputar as finais da Coupe de France e da Liga, nas quais Saint-Étienne e Lyon (ambos com PSG como rival) poderia receber um vaga europeia.

O rebaixamento levaria Amiens e Toulouse, os dois últimos da tabela. Quanto ao 'play off' de permanência que deve ser jogado pelo atual antepenúltimo Nimes contra o aspirante da Ligue 2, a princípio ele não será jogado.

Lorient e Lens, como primeira e segunda classificação da Segunda Divisão na França, também seriam promovidos sem que o anúncio fosse oficializado.

Com isso, seria o nono título do PSG em sua história, o terceiro consecutivo e o sétimo nas últimas oito temporadas, interrompido apenas pelo que conquistou o Mônaco há quatro anos.