Libertadores 2020: tudo sobre o retorno dos jogos

A Conmebol oficializou as novas datas da fase de grupos da Libertadores de 2020. A bola volta a rolar pela competição sul-americana no dia 15 de setembro, após mais de seis meses de paralisação.

Todos os time já jogaram as duas primeiras rodadas. As quatro partidas restantes de cada clube já têm datas e horários definidos e acontecerão com portões fechados, mesmo com o relaxamento das restrições com relação à pandemia do novo coronavírus em algum dos países do continente.

Quais as novas datas da Libertadores de 2020?

A principal competição sul-americana está programa para retornar no dia 15 de setembro, terça-feira, com os primeiros duelos da terceira rodada da fase de grupos. Os horários das partidas também já foram divulgados pela Conmebol.

A sexta, e última, rodada da Libertadores será encerrada em 22 de outubro.

Confira os jogos dos time brasileiros:

Athletico Paranaense

- 15 de setembro: Jorge Wilstermann x Athletico, às 19h15

- 23 de setembro: Athletico x Colo-Colo, às 19h15

- 29 de setembro: Athletico x Jorge Wilstermann, às 21h30

- 20 de outubro: Penãrol x Athletico, às 21h30

Flamengo

- 17 de setembro: Independiente del Valle x Flamengo, às 21h

- 22 de setembro: Barcelona-EQU x Flamengo, às 19h15

- 30 de setembro: Flamengo x Independiente del Valle, às 21h30

- 21 de outubro: Flamengo x Junior Barranquilla, às 21h30

Grêmio

- 16 de setembro: Universidad Católica x Grêmio, às 21h30

- 23 de setembro: Internacional x Grêmio, às 21h30

- 29 de setembro: Grêmio x Universidad Católica, às 19h15

- 22 de outubto: Grêmio x América de Cali, às 21h30

Internacional

- 16 de setembro: Internacional x América de Cali, às 19h15

- 23 de setembro: Internacional x Grêmio, às 21h30

- 29 de setembro: América de Cali x Internacional, às 21h30

- 22 de outubro: Universidad Católica x Internacional, às 21h30

Palmeiras

- 16 de setembro: Bolívar x Palmeiras, às 21h30

- 23 de setembro: Guaraní x Palmeiras, às 21h30

- 30 de setembro: Palmeiras x Bolívar, às 19h15

- 21 de outubro: Palmeiras x Tigre, às 21h30

Santos

- 15 de setembro: Santos x Olímpia, às 21h30

- 24 de setembro: Delfin x Santos, às 23h

- 1 de outubro: Olimpia x Santos, às 19h

- 20 de outubro: Santos x Defensa y Justicia, às 19h15

São Paulo

- 17 de setembro: São Paulo x River Plate, às 19h

- 22 de setembro: LDU x São Paulo, às 21h30

- 30 de setembro: River Plate x São Paulo, às 21h30

- 20 de outubro: São Paulo x Binacional, às 21h30

Onde assistir à Libertadores?

Ainda existe um impasse para saber onde os jogos da Libertadores da América serão exibidos no Brasil. A indefinição se dá por conta da rescisão do contrato entre a Globo e a Conmebol.

Na tabela divulgada nesta quarta-feira (26), a entidade sul-americana não indicou nenhuma transmissão para o país.

A Conmebol tirou indicação até mesmo dos jogos com transmissão prevista para o Fox Sports, que por enquanto é a única TV brasileira com partidas da competição confirmadas. Entre os jogos que o canal esportivo da Disney deve exibir estão: Bolívar (BOL) x Palmeiras, marcado para às 21h30 do dia 16 de setembro, e São Paulo x River Plate (ARG), previsto o dia 17, às 19h.

A Conmebol ainda quer resolver quais emissoras e players digitais vão exibir as partidas no mercado brasileiro e conversas estão marcadas com Facebook, Amazon e YouTube com o objetivo de aumentar a presença digital nas transmissões do torneio para o Brasil.