Como ficou a artilharia da Libertadores 2020?

Na América do Sul, a Libertadores deixa saudades após ter passado pelas fases prévias e chegado à fase de grupos, com apenas duas rodadas realizadas.

Com a pandemia do coronavírus fazendo a bola parar de rolar, o tempo passa devagar para os amantes do futebol. Mas será que você lembra quem mais vinha balançando as redes adversárias até então?

Apenas cinco jogadores marcaram mais de dois gols e se destacam na lista, um deles com ampla vantagem.

Fidel Martínez (Barcelona - EQU) - 8 gols

Luiz Adriano (Palmeiras) - 4 gols

Bobadilla (Guaraní - PAR) - 3 gols

Redes (Guaraní PAR) - 3 gols

Paolo Guerrero (Internacional) - 3 gols