Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Santos

Sem a presença do público nas arquibancadas, o torneio de clubes de maior prestígio das Américas encerra uma edição atípica marcada pela nova pandemia do coronavírus, que continua causando estragos no Brasil e no resto da América do Sul.

Os dois finalistas, Santos e Palmeiras, vêm sofrendo com o COVID-19 de perto com surtos importantes em seus convocados ao longo da temporada, embora na decisão de sábado ambos terão praticamente seu XI mais poderoso.

Desde 2006, dois clubes brasileiros não se enfrentam em uma final da Libertadores. Em tal momento, o Internacional somou seu primeiro título ao derrotar o São Paulo, que havia conquistado sua terceira taça no ano anterior, após derrotar outro brasileiro, o Athletico Paranaense. A do Maracanã será a terceira final da competição entre times do Brasil.

Desta vez, medem suas forças o Santos, que busca o quarto título, e o Palmeiras, que tem apenas a Libertadores que conquistou em 1999.

Ambos evitaram uma nova final argentina entre Boca Juniors e River Plate, mas apenas um será o sucessor do Flamengo, campeão em 2019.

Ninguém esperava que o Santos no início da temporada chegasse ao Maracanã. O clube alvi-negro navega em meio à pior crise financeira e institucional dos últimos tempos.

Dívidas milionárias, ações judiciais abertas, atrasos no pagamento de salários, sanções que o impediram de assinar e um presidente deposto. Com esses ingredientes a temporada começou.

Mas tem conseguido superar, pelo menos no setor de esportes, graças à sua prolífica fábrica de jogadores de futebol, de onde saíram Pelé, Neymar, Robinho, 'Gabigol' e mais recentemente Rodrygo Goes.

Diante da impossibilidade de realizar grandes investimentos em novas contratações, o técnico 'Cuca' aproveitou a base e acomodou um grande grupo de jovens promissores na primeira equipe. O mais promissor, o centroavante titular, Kaio Jorge, tem apenas 19 anos.

Campeão mundial pela Seleção Brasileira Sub-17, o jovem atacante já marcou cinco gols nesta Libertadores.

No Maracanã formará linha de ataque ao lado dos venezuelanos Yeferson Soteldo e Marinho, líder do elenco, que tentará seguir os passos de Pelé e Neymar, protagonistas das três Libertadores que a entidade possui (1962,1963 e 2011).

Seu capitão, o meio-campista Alison, também deverá ser liberado para jogar pela CONMEBOL após cumprir dez dias de quarentena e apesar de ter testado positivo para coronavírus na última bateria de exames.

O Palmeiras também passou por algumas turbulências que tem conseguido superar desde a chegada ao banco, há apenas três meses, do técnico português Abel Ferreira, no lugar de Vanderlei Luxemburgo.

O português mudou a dinâmica da equipe e a levou à final da Libertadores e da Copa do Brasil, que será disputada em fevereiro contra o Grêmio.

A campanha do time verde na Libertadores tem sido quase impecável. Foi o melhor time da fase de grupos, junto com o Santos, e fez seu estádio, o Allianz Parque, uma fortaleza que só foi atacada de forma eficiente pelo River Plate na partida de volta das semifinais.

O setor defensivo é um de seus pontos fortes, apoiado em parte pela dupla central, formada pelo paraguaio Gustavo Gómez e pelo brasileiro Luan, a que se soma a profundidade do lateral uruguaio Matías Viña. Mas também sua habilidade de marcar com Rony e Luiz Adriano como pontas.

No meoi-campo surgiu a figura do Gabriel Menino, que com apenas 20 anos já é internacional com a Seleção Brasileira. O experiente meio-campista e capitão Felipe Melo está se recuperando de uma lesão no tornozelo, mas é difícil para ele largar por falta de ritmo.

Outra peça desestabilizadora da equipe de Ferreira é o ala brasileiro Gabriel Veron, 18, campeão mundial Sub-17 e já na órbita de alguns clubes europeus, embora ainda não seja titular indiscutível e deva começar no banco reserva.

A final pela "Glória Eterna", como a CONMEBOL a batizou, será arbitrada pelo argentino Patricio Loustau e transmitida para 191 países ao redor do mundo.

Confira as prováveis escalações para Santos e Palmeiras:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (ou Willian); Rony e Luiz Adriano.

Entrenador: Abel Ferreira

Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Yeferson Soteldo.

Entrenador: Alexi Stival 'Cuca'

Árbitro: o argentino Patricio Loustau, auxiliado por seus compatriotas Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa. No comando do VAR estará o também argentino Mauro Vigliano.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Hora: 17.00 (horário de Brasília).

Confira outras notícias sobre a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

- Neymar manda mensagem de apoio ao Santos na Libertadores

- Bastidores da viagem do Santos ao Rio para final da Libertadores

- Para quem Neymar vai torcer na final da Libertadores?

- 4 joias do Palmeiras que podem brilhar na final da Libertadores

- O que o Big Fone, do BBB, tem a ver com a final da Libertadores?

- Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores?

- Quem será o melhor jogador da Libertadores?

- Santos faz o primeiro treino no Rio para final da Libertadores

- O caminho do Palmeiras até a final da Libertadores

- Santos viveu dias de apreensão com testes de Covid-19

- Kaio Jorge projeta decisão da Libertadores:

- 'Top 5 'clubes brasileiros finalistas da Libertadores

- Santos na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

- Santos fecha pareceria com "Fortnite" para final da Libertadores

- Pelé manda mensagem de apoio ao Santos para final da Libertadores