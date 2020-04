Libertadores pode ser adiada para janeiro de 2021

A CONMEBOL está estudando as datas possíveis para a Copa Libertadores voltar após a paralisação causada pelo coronavírus.

A diferença no impacto da pandemia entre os países da América do Sul torna mais difícil marcar uma possível data de retorno no calendário.

Embora tenham calculado inicialmente que seria possível retomar as atividades entre agosto e setembro, a realidade é bem diferente, pois na parte sul da América a pandemia ainda não chegou ao pior momento.

Por esse motivo, a 'Radio Continental' afirma que a Libertadores não poderá ser retomada até janeiro de 2021 e poderia ter alteração de formato, com a possibilidade de realizar o torneio no estilo de uma Copa do Mundo.

Também não é descartado que a competição seja cancelada. A informação da rádio também destacou as dificuldades da CONMEBOL para montar as edições de 2021 da Copa Libertadores e da Copa Sul-americana.