Libertadores: prováveis escalações de Athletico-PR e Colo-Colo

Hoje é dia de Libertadores na Arena da Baixada, onde o Athletico-PR recebe o Colo-Colo pela quarta rodada do Grupo C da competição continental.

O Furacão lidera com grupo com seis pontos, mesmo número que o vice-líder chileno. No primeiro duelo entre eles, vitória do Cacique por 1 a 0.

Para o duelo de logo mais, Eduardo Barros terá três desfalques, entre eles Nikão e Vitinho, lesionados e Walter com COVID-19. A boa notícia é a volta de Léo Cittadini.

Do lado chileno, Gualberto Jara não poderá contar com Esteban Paredes, Barroso e Matías Zaldivia. Cabe destacar que Paredes é o principal jogador da equipe.

Provável escalação do Athletico-PR:

Santos, Jonathan, Aguilar, Thiago Heleno, Márcio Azevedo, Wellington, Erick, Christian, Léo Cittadini, Fabinho e Geuvânio.

Provável escalação do Colo-Colo:

Cortés, Opazo, Felipe Campos, Insaurralde, De la Fuente, Fuentes, Suazo, Matías Fernández, Bolados, Mouche e Parraguez.