Libertadores: prováveis escalações de Santos e Boca

Hoje é dia de Libertadores! O Santos recebe o Boca na Vila Belmiro para decidir quem avança para a grande final da competição. Teremos uma final brasileira ou um duelo entre brasileiros e argentinos?

O Santos ficou no empate sem gols em Buenos Aires na semada passada e no final de semana venceu o São Paulo por 1 a 0 com time reserva. Para o jogo de hoje, o Peixe não poderá contar com John e Wagner Leonardo que testaram positivo para COVID-19.

Do outro lado, o Boca vai a campo com força máxima e ainda reforçado pela volta de Jorman Campuzano, que não esteve presente em La Bombonera.

Provável escalação do Santos:

João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Sandry) e Kaio Jorge.

Provável escalação do Boca:

Andrada; Jara, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Campuzano (Capaldo), Diego González, Villa, Salvio; Carlos Tévez, Soldano.