Libertadores: prováveis escalações de Defensa y Justicia e Santos

A Libertadores está de volta! Defensa y Justicia e Santos iniciam a caminhada no Grupo G da competição no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina.

O time comandado pelo português Jesualdo Ferreira é o líder do Grupo A do Campeonato Paulista com três vitória, três empates e duas derrotas. Já os argentinos treinados por Hernán Crespo ocupam a 9º posição no Campeonato Argentino.

O Peixa não terá a disposição jogadores como Felipe Aguilar, Marinho, Alison e Renyer. Enquanto o Defensa y Justicia está completo.

Provável escalação do Defensa y Justicia​:

Unsain, Breitenbruch, Mauricioi Duarte, Botta, Benítez, Neri Cardozo, Pizzini, Cerro e Lucero.

Provável escalação do Santos:

Everson, Madson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Luan Peres, Evandro, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Sasha, Soteldo e Yuri Alberto.