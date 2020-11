Libertadores: prováveis escalações de Internacional e Boca Juniors

Hoje é dia de Libertadores, dia de um grande jogo! O Internacional recebe o Boca Juniors no Beira-Rio pela partida de ida das oitvas de final da competição continental.

Sem Coudet que acertou a sua transferência para o Celta de Vigo, o Internacional contratou Abel Braga, mas as coisas não vão tão bem. Os colorados vêm de uma eliminação na Copa do Brasil e de derrota na última rodada do Brasileirão.

Para piorar, o Inter terá alguns desfalques importantes para essa partida. Rodinei e Cuesta estão suspensos; Daniel, Keiller e Abel Braga com COVID-19; Moisés, Abel Hernández, Boschilia, Saravia e Paolo Guerrero (lesionados).

Já o Boca Juniors não tem tantas ausência, a não ser a de Gastón Ávila com COVID-19, o time de Miguel Ángel Russo vem com força máxima para Porto Alegre.

A arbitragem fica por conta de Roberto Tobar, auxiliado por Alejandro Molina e Raul Orellana, todos do Chile.

Provável escalação do Internacional:

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick (Yuri Alberto) e Mauricio; Thiago Galhardo.

Provável escalação do Boca Juniors:

Andrada; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Salvio (Soldano), Campuzano, Capaldo, Villa e Cardona; Tévez.