Libertadores: prováveis escalações de LDU e Santos

A Libertadores está de volta! E Logo mais o Santos entra em campo para encarar a LDU na altitude de Quito, no Equador, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

Pablo Repetto, treinador da equipe da casa não terá a disposição nomes como Franklin Guerra, Ezequiel Piovi, Adolfo Muñoz (lesionados), além de Sornoza e Moisés Corozo com COVID-19.

Do lado dos Santos os problemas vão se acumulando. Ainda sem Cuca, o Santos será comandado por Marcelo Fernandes. João Paulo, Sandry, Madson, Luan Peres, Ângelo estão com COVID-19, Jobson está suspenso e Laércio, Carlos Sánchez, Raniel, Vladimir, Renyer e Tailson com problemas físicos.

A arbitragem da partida fica por conta de Fernando Rapallini, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Julio Fernandez, todos argentinos.

Provável escalação da LDU:

Gabbarini, Perlaza, Luis Caicedo, Ordóñez, Cruz, Alcivar, Villarruel, Zunino, Marcos Caicedo, Jhojan Julio e Martínez Borja.

Provável escalação do Santos:

John Victor, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe Jonatan, Alison, Diego Pituca, Jean Mota, Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.