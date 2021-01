Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e River Plate

Após sofrer um doloroso 0-3 contra o Palmeiras, Gallardo mandou um aviso e disse que irá com tudo para cima da equipe brasileira.

O milagre é possível, mas muito precisa acontecer com o Allianz Parque. O técnico está com o XI na cabeça e o portal 'Olé' se atreveu a dar pitacos sobre a equipe que iria apresentar, com a volta de uma linha de cinco atrás. Apesar de questionado, o gol é de Armani.

E a dúvida surge na defesa. A fonte citada indica que Gallardo não sabe se aposta em Angileri ou em Casco. O ex-Godoy Cruz, que jogou contra o Independiente, não convenceu e o companheiro sai com mais opções.

Paulo Díaz, que vai substituir Carrascal, Rojas, Pinola e Montiel estão mais do que fixos atrás. No meio-campo, Enzo Pérez, Nacho Fernández e De La Cruz vão assumir a liderança. À frente, os trabalhos na cara do gol serão de Borré e Matías Suárez.

Na parte do Verdão, o time de Abel Ferreira vem co mcerta tranquilidade e pode perder até por dois gols de diferença. Os desfalques ficam por conta de Felipe Melo, Luan e Wesley por conta de lesão e Patrick de Paula por conta de cartão.

Confira aqui as prováveis escalações de Palmeiras e River Plate

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Gabriel Menino e Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano.

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Rojas, Díaz, Pinola e Angileri; Nacho Fernández, Enzo Pérez e De La Cruz; Borré e Suárez.